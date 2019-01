Majuscules - Riad Satouf et Lucky Luke - 06/01/2019

Nous débuterons en BD avec le regard lumineux mais sans concession de Riad SATOUF et son tome 4 de l'Arabe du futur. Une série culte qui résonne dans l'actualité de l'année écoulée et celle qui s'ouvre.

Puis encore de la BD où l'on retrouve Lucky Luke et son Joly Jumper en compagnie du sculpteur Bartholdi et de sa statue de la liberté. Une excursion française d'un humour fou qui fait du bien.

On reste en BD encore avec la série Cyberfatale où nous pénétrons au cœur de l'antre le plus secret de la cyber guerre et défense à la française. Documentée par une source au cœur du dispositif. Signé Clément OUBRERIE et son collectif scénariste.

Et on chute en premier roman caustique avec Raphaël RUPPERT et « l'anatomie de l'amant de ma femme ». Décapant.

