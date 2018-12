Majuscules - 30/12/2018

Pour la dernière émission de l'année, on démarre avec Antonin VARENNE, qui publie "La toile du monde " une fresque sur fond d'expo universelle 1900 à Paris avec la fée électricité ou la Tour Eiffel, signes d'une modernité qui va secouer le monde. Une femme libérée venue d'Outre-Atlantique où les vieux concepts s'écroulent. Des mondes qui s'affrontent sur les valeurs avant de sombrer dans la guerre. Une fresque du temps qui nous tend un miroir.

Puis un monument du théâtre repris au Public : "Bent" de Martin Sherman sur la déportation homosexuelle pendant le nazisme. Bouleversant.

Un premier roman signé Juliette SIBONY "La femme de Dieu" avec cette question en filigrane : quand est-on en phase avec sa vie ?

Et une page people scandale pour terminer avec "Les scandales de la chanson française" aux éditions Jourdan.

Bon appétit littéraire et culturel en Majuscules.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS