Majuscules - En nous plaçant dans la perspective de la spéciale sur la Première qui suivra...

Nous commençons avec LE spécialiste d'Hergé, Philippe GODDIN, qui publie "les tribulations de Tintin au Congo" avec le regard sur le sujet et l'époque coloniale; nous poursuivons avec une pièce de théâtre très particulière: le théâtre enquête au Théâtre de la Vie : "Pourquoi Jessica quitte Brandon ? " est une plongée dans nos mondes virtuels à travers les confessions (réelles) d'un pilote de drone américain qui participait à un programme secret de l'armée US pour abattre à distance des individus. Un entretien cinglant avec Emmanuel de CANDIDO ! Puis avec Camille BORDAS nous explorons le droit à la différence avec son 3ème roman "Isidore et les autres" dont elle nous lira quelques extraits. Avant de nous quitter - Afrique oblige - avec une archive RTBF : les grands extraits du discours de Léopold Sédar SENGHOR en mars 1966 à Dakar, à l'ouverture du 1er festival des arts nègres. Le poète-président y évoque la culture africaine à travers ce concept de "négritude" si cher à son cœur ...

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS