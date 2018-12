Majuscules - Europe, crises, mémoire, droits des gens - 02/12/2018

On commence avec le portrait de l'Amérique de Trump avec le roman de François ROUX "Fracking", puis cap sur l'Espagne entre mémoire républicaine et fasciste et le roman de Javier CERCAS. Puis l'Europe balte est au rendez-vous de l'Europe tout court avec Andreï KOURKOV et son "Vilnius, Paris, Londres". Et, enfin, nous prenons un "Taxi pour Curaçao" avec Stefan BRIJS notre compatriote flamand, l'un des deux néerlandophones publié en France depuis cette rentrée. Mais nous nous quitterons par un hommage à Roland MAHAUDEN, scénariste et ancien directeur du théâtre de Poche disparu il y a peu ...

