Majuscules - De l'Histoire avec un grand "H" ! - 25/11/2018

Nous commencerons avec une BD mythique : la série Blake et Mortimer reprise par Yves Sente & co consacrée à l'épisode qui fait lien entre le Secret de l'Espadon et le Mystère de la Grande Pyramide. Mais qu'est-il arrivé à Olrik ? Nous enchaînons avec le roman d'Aliénor Debrocq chez Luce Wilquin "le Tiers sauvage" qui nous parle de nous, de notre temps, de nos défis de manière subtile. Un premier roman, historique, pour suivre : "Honoria", l'histoire d'une princesse romaine byzantine mariée à Attila ! et nous chuterons avec Jean-Daniel Balthassat qui questionne les grand silences de Paul Valéry, c'est décapant !

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS