Majuscules - 18/11/2018

Nous commencerons avec une BD historique consacrée à "Charlotte", la plus oubliée des princesses de Belgique suivi d'un décodage des langues d'Hergé : ce Syldave et ce Bordure issus du Brussels Vloms avec Jean-Jacques De Gheyndt; nous poursuivons avec un premier 1er roman "Ma vie de Saint" signé François-Xavier Delmas et un deuxième, signé Philippe Raxhon "La Source S", un thriller historique et savant ! Pour terminer avec le très prolifique Alexis Michalik dont on retrouve les pièces sur diverses scènes de Bruxelles et Wallonie, sur le grand écran et en BD, c'est tout dire...

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS