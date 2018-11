Majuscules - Joan CONDIJTS pour son 2ème roman "Les Sœurs De Vlaeminck" - 04/11/2018

Nous commencerons avec Joan CONDIJTS pour son 2ème roman "Les Sœurs De Vlaeminck" chez Genèse éditions : sur fond d'islamisme et de terrorisme, la quête d'identité individuelle et collective !

Nous poursuivons avec un Premier Roman signé Diane MAZLOUM autour de "L'âge d'or", celui de son Liban d'origine aux heures où une jeunesse insouciante glisse à l'aube des années 70 vers la guerre civile !

Une rentrée littéraire qui s'achève avec un bilan de l'excellente tenue des ventes des livres au format Poche l'été dernier avec la directrice du Livre de Poche Véronique CARDI ...

Un deuxième Premier Roman signé BLACK DANDY pour "Prisons", celles des mots qui, selon qu'on les maîtrise ou non, enferment ou non dans un ghetto qui se surajoute au ghetto économique des quartiers. Un récit autobiographique d'une vraie intensité et d'une superbe émancipation.

Et enfin retour sur la scène du CCU avec le contre-ténor belge Dominique CORBIAU et son spectacle "Les fruits du monde" ou la vie incroyable du castrat Ballatri. Un livre merveilleux sur scène !

Bon appétit littéraire et culturel en Majuscules

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS