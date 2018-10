Majuscules - 21/10/2018

Nous commencerons avec Vincent ENGEL pour son imposante et récurrente question autour des traces de Maramisa, sa civilisation engloutie !

Nous poursuivons avec quelqu'un qui marche également sur ses « traces » : il s'agit de ZIDANI qui remonte en scène à Bruxelles, Liège et Charleroi avec son « Retour en Algérie » !

Une rentrée littéraire qui s'achève passée au crible des critiques : nous ferons le point avec Raphaëlle LEYRIS notre consoeur du Monde des Livres.

Un 1er roman, « La Rouille », roman social et psychologique sur les ados des quartiers, leurs rites de passage et la violence de ceux qui essaient d'en sortir. Une pépite.

Puis Cap sur l'expo « Berlin 1912-1932 » : des années où le « plus jamais ça rimait déjà avec le pire à venir. C'est aux Musées des Beaux-Arts de Bruxelles.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS