Majuscules - 07/10/2018

Nous commencerons avec Nathalie Piégay qui nous ouvre les portes de la vie oubliée et cachée de la mère d'Aragon. Son roman « Une femme invisible » rend justice à une femme de lettres occultée !

Nous poursuivons avec une initiative de la Maison du Livre de Saint-Gilles (Bruxelles) autour d'un festival de réflexion (multi-supports) sur le thème « Mon père, ce robot » ! Décapant et en pleine actu !

Ensuite un entretien sur l'initiative du magazine BD Spirou qui s'associe mercredi prochain à l'ONU pour les 70 ans de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

Puis Cap sur l'expo « La Grande Guerre et après ? » : des années où le « plus jamais ça rimait déjà avec le pire à venir.

Nous clôturons avec une lecture qui reste dans cet esprit désabusé : l'excellent « Pater noster » de Prévert dit par Jean-Claude Brialy ...



Bon appétit littéraire en Majuscules!

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS