Majuscules - 01/07/2018

L'émission démarre avec le livre de Jean Lemaître « Signé Zarco ! Le Christophe Colomb portugais» aux éditions Mémogrames ; pour tout savoir des origines royales portugaises de l'explorateur et de son passé un peu trouble !

On poursuit avec des nouvelles peu réjouissantes du Comité du Nobel de littérature qui se déchire toujours et l'on attend un geste royal fort qui pourrait peut-être aller jusqu'à la dissolution et la relance d'un nouveau comité.

Rendez-vous ensuite avec Jean-Arnaud Derens et Laurent Geslin pour leur fabuleux opus à la Découverte « Là où les eaux se séparent », un vrai périple documenté en cabotant le long du Danube ou au long cours de la mer Noire ou de la Caspienne jusqu'aux portes du Bosphore...

Et puis, début de l'été oblige, premiers échos de festivals avec les échos des orgues de la Cathédrale St Michel et Gudule à Bruxelles et « Ars in cathedrali » suivi d'une belle nouvelle scène belge en Avignon, le théâtre Episcène, qui verra en plein festival la représentation d'une page méconnue de l'histoire belge, celle de nos cantons de l'est avec « Le carnaval des ombres »

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS