Majuscules - 18/03/2018

Ce dimanche notre premier invité est Jean-Pierre GATTEGNO qui narrera au micro d'Eddy, « les aventures de l'infortuné marrane Juan de Figueras » paru aux éditions de l' Antilope.

Espagne, XVIIe siècle. Juan de Figueras est fils de marranes, ces Juifs convertis au catholicisme sous l'Inquisition. Son père l'envoie étudier la prêtrise dans la lointaine Valence. Là, Juan découvre le vol, la traîtrise, le mensonge. Il s'enfuit et, dans son périple pour retrouver ses parents, il croise bandits de grand chemin, escrocs, faux rabbins... A travers les tribulations de Juan de Figueras, c'est aussi de notre époque que nous parle ce roman, de son fanatisme comme de sa folie meurtrière.

Ensuite nous recevons Arthur LANGERMAN, qui collecte depuis plus de 50 ans les affiches, les dessins et figurines de la propagande antijuive. Ce diamantaire anversois, dont les parents ont été gazés à Auschwitz, possède la plus grande collection privée de pièces antisémites et qui sont pour la plupart répertoriés dans un catalogue édité par Fayard. Une seule affiche antisémite aurait suffi, mais Arthur Langerman en possède plus de 7000 pour illustrer ce que l'humanité a de plus sombre

Dans le cadre du 10ème anniversaire de la mort d'Hugo Claus, le jeune metteur en scène Christophe SERMET adapte une nouvelle de l'auteur disparu : «Dernier lit» au théâtre du Rideau de Bruxelles.

Une archive souvenir de Lilyan KESTELOOT, décédée le mois dernier à Paris. Ce professeur de littérature africaine était reconnue dans le monde entier pour ses ouvrages consacrés aux grands auteurs du monde noir.

A la rubrique spectacle Eddy reçoit tout d'abord : Eric-Emmanuel SCHMITT qui passe de l'autre côté du miroir pour interpréter son propre texte : « Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran » sur les planches de théâtres belges. L'histoire tendre et drôle d'un gamin juif au franc-parler et de l'épicier arabe de sa rue.

Ensuite c'est Serge RANGONI, Directeur général du Théâtre de Liège , qui clôturera MAJUSCULES à propos de son festival « Corps de Textes » dédié aux auteurs et aux textes. Une invitation à déambuler durant 7 jours, dans la ville liégeoise qui fait la part belle à la littérature.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS