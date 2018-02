Majuscules - Olivier BOURDEAUT ; Thierry BELLEFROID; Mathieu AVANZI - 04/02/2018

Eddy Caekelberghs vous propose le monde du livre en Majuscules ! Olivier BOURDEAUT, « Pactum salis » roman d’une amitié improbable et un pacte absurde, au cœur des marais salants, aux éditions de la Finitude Tibo BERARD, responsable collection Exprim aux éditions Sarbacane, fera le point sur la littérature ado-adulte. Pour lui, "il faut cesser de considérer le roman ado-adulte comme "rien" ” Thierry BELLEFROID, nous entretiendra du palmarès BD au festival d’Angoulême dont « La saga des Grimr » qui a été primé d’un Fauve d’ or – prix du meilleur album. Mathieu AVANZI, auteur d’un « Atlas du français de nos régions ». Pendant deux ans, Mathieu Avanzi, chercheur en linguistique à l’UCL, a sondé plus de 50 000 internautes francophones, dont l’objectif était de cartographier leur façon de parler pour décoder les frontières du français régional, et ce tant en France, qu’en Belgique ou en Suisse. On clôturera l’émission avec Géraldine HENRY, responsable éditoriale aux éditions Lemaitre pour sa « Cuisine à quatre mains ».

Émission Majuscules