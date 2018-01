Majuscules - 21/01/2018

Entrez sans frapper (best of) 16h00

On débutera l'émission avec ce que l'on pourrait dire une page de d'hommage en mémoire de quelques disparus récents. Ce sera avec Jean-Philippe Guérand, qui sort une biographie : « Jean Rochefort, prince sans rire » chez Robert Laffont. Ensuite, une évocation des décès des éditeurs Paul Otchakovsky-Laurens, fondateur des éditions P.O.L., et de Bernard de Fallois avec son auteur fétiche, Joël DICKER. Ainsi qu' un hommage à l'auteure Françoise Dorin.

Cap sur le théâtre, en deuxième partie, avec Paul van Muylder pour « Amours, à mort ! », qu'il interprète seul sur scène. Du 25 janvier au 4 février 2018 tous les soirs (sans jours de relâche) à 20h et les dimanches à 16h au Théâtre Le Poème 2

Et, on termine avec Yves SWOLFS et sa BD « Lonesome » parue chez Le Lombard

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS