Mais qui sont les journalistes belges ? - Les Décodeurs - 07/04/2019

Il est très souvent blanc, il a en moyenne la quarantaine et c’est un homme dans 70% des cas. Le profil du journaliste belge vient d’être dévoilé par le biais d’une grande étude quinquennale menée conjointement par l’ULB, l’Université de Gand, l’Université de Mons et les associations de journalistes professionnels au nord et au sud du pays. Un des enseignements de cette étude est aussi que le nombre d’indépendant a augmenté : un journaliste sur quatre est « pigiste ». Une précarisation du statut qui interroge – entre autres- la qualité du travail, mais aussi de l’avenir de la profession. Nos invitées sont Florence Le Cam, qui a participé à l’élaboration de cette étude, et Catherine Joie, ancienne rédactrice en chef du magazine 24h01 et désormais journaliste indépendante.

Émission Les Décodeurs RTBF