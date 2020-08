Ma vie demain : Changer de vie sur Auvio

Nous poursuivons notre série « Ma vie demain ». Aujourd’hui, l’histoire d’Evan Laloux. Le patron d’une entreprise familiale spécialisée en habillage de fenêtres située en Belgique. Toujours occupé : les entretiens avec les clients, la gestion des équipes, le développement de l’entreprise, … c’est la course. Et puis arrive la crise sanitaire, Les activités de sa société s’arrête. L’occasion de prendre du recul. Et changer de vie. Un portrait signé Tom Denis, journaliste à la RTBF.