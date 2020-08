Les Coulisses du Pouvoir : Faire preuve d'imagination face aux nouvelles contraintes dans les maisons de repos sur Auvio

Mario Blouin est infirmier dans la région de Montréal. Il travaille dans des centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD. Des établissements qui accueillent des personnes en fin de vie, en majorité des personnes âgées. Avec l'arrivée de nouvelles mesures sanitaires, son milieu de travail a été complètement bouleversé. Les résidents dont il s'occupe sont plus vulnérables et isolés que jamais. Mario Blouin a dû faire preuve d'imagination pour faire face à ces nouvelles contraintes. Le journaliste Vincent RESSEGUIER l’a rencontré