Ma vie demain : Une assistante dentaire soutient une centaine de familles dans le besoin sur Auvio

Suite de la série “Ma vie demain” à Montréal, avec le portrait de Mayte Cabrera, une assistante dentaire qui s'est retroussé les manches pour venir en aide aux plus vulnérables durant la pandémie. La jeune femme, 32 ans, née au Québec de parents latinos-américains, s'était donné pour objectif de soutenir au moins 5 familles dans le besoin. En quelques semaines, elle en aura finalement aidé 100 fois plus en amassant plus de 10.000 dollars en argent et en denrées.