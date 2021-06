Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "M. Je-Sais-Tout. Conseils impurs d'un vieux dégueulasse" de John Waters (Actes Sud).



« Cry-Baby », avec Johnny Depp dans un de ses premiers rôles ? C'est lui. « Serial Mother », mettant en scène une Kathleen Turner en mère tueuse sur fond pastel ? Lui encore. « Hairspray », qui a connu un énorme succès tant à Broadway que dans sa réadaptation cinématographique ? Lui aussi. Réalisateur, scénariste, acteur, écrivain et artiste jusqu'au bout de sa célèbre moustache dessinée à l'eye-liner, John Waters - alias le Pape du Trash - semble avoir autant de casquettes qu'il a eu de vies. À soixante-quatorze ans, toujours aussi déjanté et acerbe, il revient avec ce nouvel ouvrage, à la fois mémoires et livre de conseils, récit nourri d'anecdotes de tournage et d'expériences personnelles, d'hommages et d'exercices d'admiration (Warhol, Divine, Pasolini, Patty Hearst...), d'humour irrévérencieux et de « punchlines » ravageuses.