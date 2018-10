Lydie Salvayre et Denis Laujol - Entrez sans frapper - 30/10/2018

Nouvelle diffusion de l'interview de Lydie Salvayre et Denis Laujol pour le livre et la pièce "Pas Pleurer". Un livre publié au Seuil et Prix Goncourt en 2014. La pièce est rejouée du 6 au 24 novembre au Théâtre de Poche à Bruxelles. Il s'agit du récit par Lydie Salvayre, de l'histoire de sa mère Montserrat, - dite Montse -, plongée dans la guerre civile espagnole, à l'été 1936. Montse, qui avait quinze ans à l'époque, en a aujourd'hui nonante. Elle est en proie à de gros troubles de mémoire, et a tout oublié de sa vie, excepté cette courte période. Devant sa fille, avec qui elle partage « une petite anisette » qu'on devine strictement interdite par les médecins, elle raconte son petit village perdu en Catalogne. La vie n'y a pas changé depuis le Moyen-Age, rythmée par les récoltes d'olives, les fêtes de village, les mariages arrangés, son frère Josep, fraîchement converti aux thèses anarchistes et son rival stalinien Diego, les disputes familiales, les premières tentatives de collectivisation, l'irruption de cette idée que, peut-être, tout pourrait changer... Puis la guerre et l'exil... d'Espagne vers la France... « Pas pleurer », c'est l'injonction que répète Montse à sa petite fille serrée contre elle, sous les bombardements fascistes et dans le dénuement le plus total, alors qu'elle fuit son pays, l'Espagne, qui tombe aux mains des franquistes.

Émission Entrez sans frapper