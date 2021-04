LUDWIG VAN BEETHOVEN : Episode 10 : Comment pourrais-je vous remercier pour cet excellent champagne ! sur Auvio

En 10 épisodes, nous vous proposons de suivre la vie du compositeur dans l’époque qui l’a vu s’épanouir avec en toile de fond, la politique, la Révolution française, la philosophie, l’hygiène et la médecine. Un feuilleton écrit par Cécile Poss et réalisé par Marion Guillemette. Episode 10 : "Comment pourrais-je vous remercier pour cet excellent champagne !" Beethoven est entièrement sourd. Il a pris l’habitude de donner des carnets de conversation à ses interlocuteurs. Ses amis notent ce qu’ils veulent dire à Beethoven qui lui, répond de vive voix, fort, trop fort. C’est que le climat qui règne un Vienne, sous Metternich, est un climat d’espionnage et de censure. La relation que Beethoven a établie avec son neveu Karl est extrêmement complexe et malheureuse, au point que son neveu tentera de se suicider en se tirant une balle dans la tête, à l’endroit précis où Beethoven aimait se promener. Le suicide étant alors considéré comme un crime, Beethoven se réfugie avec son neveu chez son autre frère, Johann. Lorsque Beethoven regagne Vienne, il souffre d’une pneumonie. Les remèdes utilisés à l’époque sont le champagne et le vin. Or ceux-ci sont chargés en plomb. Le métal serait à l’origine de la surdité du compositeur mais ce n’est qu’une hypothèse parmi d’autres. Buvait-il beaucoup, souffrait-il aussi d’hémochromatose ? Le 26 mai 1827, Beethoven rend l’âme et en ce siècle où l’individu, où l’homme a pris une place centrale, Beethoven est enterré dans une tombe individuelle.