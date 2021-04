LUDWIG VAN BEETHOVEN : Episode 8 : Le Ciel sait ce qu'il adviendra désormais sur Auvio

En 10 épisodes, nous vous proposons de suivre la vie du compositeur dans l’époque qui l’a vu s’épanouir avec en toile de fond, la politique, la Révolution française, la philosophie, l’hygiène et la médecine. Un feuilleton écrit par Cécile Poss et réalisé par Marion Guillemette. Episode 8 : "Le Ciel sait ce qu'il adviendra désormais" En 1809, les guerres reprennent, Vienne est bombardée et Napoléon s’installe dans le Palais de Schönbrunn. Les mécènes de Beethoven fuient la capitale de la musique et la monnaie est dévaluée. Quelques années plus tard, sur les conseils de son médecin, Beethoven va faire une cure à Toeplitz, c’est là qu’il écrit la Lettre à l’Immortelle Bien aimée, c’est là aussi qu’il fait la rencontre de Goethe. Puis viennent les années 1812-1813. La situation politique se retourne. Napoléon perd ses guerres, Beethoven est sollicité pour composer des chants et de la musique patriotiques. Son succès est important, il est considéré comme le plus grand compositeur vivant. C’est de cette période que date sa septième symphonie. Dorénavant, plus question pour lui de sacrifier à la facilité viennoise. Ce qui est difficile, dit-il, est beau, bon et grand. Alors que Beethoven essaie de percer tous les secrets de l’écriture contrapuntique, les hommes d’Etats se réunissent lors du Congrès de Vienne qui jette les bases de l’Union européenne.