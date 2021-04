LUDWIG VAN BEETHOVEN : Episode 7 : Ne garde plus le secret de ta surdité sur Auvio

En 10 épisodes, nous vous proposons de suivre la vie du compositeur dans l’époque qui l’a vu s’épanouir avec en toile de fond, la politique, la Révolution française, la philosophie, l’hygiène et la médecine. Un feuilleton écrit par Cécile Poss et réalisé par Marion Guillemette. Episode 7 : "Ne garde plus le secret de ta surdité" En marge d’un de ses quatuors, Beethoven écrit : "De même que tu te jettes ici dans le tourbillon mondain, de même tu peux écrire des œuvres, en dépit de toutes les entraves qu’impose la société. Ne garde plus le secret de ta surdité, même dans ton art". Et pour cause, le handicap du compositeur a permis de mettre en exergue trois périodes dans sa production, trois manières d’écrire qui sont façonnées par l’évolution de sa surdité. Haydn avait fait une critique à Beethoven, lui disant que sa musique comporterait toujours quelque chose de bizarre car il est lui-même bizarre et que la musique, c’est toujours l’homme. Beethoven souffrait de raptus, il lui arrivait de s’énerver, parfois outre mesure sans pouvoir se contrôler. Sa nervosité retombait aussi vite qu’elle était apparue. C’est aussi un des éléments qu’on retrouve dans sa musique, qui comporte aussi des traits d’humour, à l’instar de son créateur.