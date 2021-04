LUDWIG VAN BEETHOVEN : Episode 6 : Il n'y a qu'un Beethoven sur Auvio

En 10 épisodes, nous vous proposons de suivre la vie du compositeur dans l’époque qui l’a vu s’épanouir avec en toile de fond, la politique, la Révolution française, la philosophie, l’hygiène et la médecine. Un feuilleton écrit par Cécile Poss et réalisé par Marion Guillemette. Episode 6 : "Il n'y a qu'un Beethoven" L’unique opéra de Beethoven est créé en 1805 à Vienne. C’est un échec car les musiciens, aussi bien instrumentistes que chanteurs, considèrent que l’œuvre est trop compliquée. Ce sera une critique récurrente qu’on adressera à Beethoven qui répliquera : J’écris pour les générations futures et pas pour les imbéciles qui pianotent pour combler le vide de leur existence plus misérable qu’une dinde de basse-cour. Beethoven n’a qu’une seule règle, être fidèle à son art et à ses convictions. Aussi lorsqu’il se rend chez son mécène le Prince Lichnowsky et que ce dernier lui demande de jouer devant les officiers français qui logent au château, Beethoven explose, quitte la demeure sur le champ et envoie un billet à son bienfaiteur : " Prince, ce que vous êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis par moi. Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers. Il n’y a qu’un Beethoven"