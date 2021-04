LUDWIG VAN BEETHOVEN : Episode 5 : En souvenir d'un grand homme sur Auvio

En 10 épisodes, nous vous proposons de suivre la vie du compositeur dans l’époque qui l’a vu s’épanouir avec en toile de fond, la politique, la Révolution française, la philosophie, l’hygiène et la médecine. Un feuilleton écrit par Cécile Poss et réalisé par Marion Guillemette. Episode 5 : "En souvenir d'un grand homme" 1802 est une année charnière dans l’histoire. Bonaparte devient Premier Consul à vie et signe le Concordat du Pape. Beethoven rédige le testament d’Heiligenstadt et refuse de mettre fin à ses jours. Il jette même sur le papiers les premières notes de sa troisième symphonie qu’il souhaite dédier à Bonaparte. Il caresse l’espoir de trouver un poste à Paris auprès du 1er Consul. Cette même année 1802 est essentielle dans l’histoire de la médecine. Elle voit apparaître l’internat des hôpitaux qui permet l’émergence de l’anatomie-clinique ou anatomie pathologique. En ce début de XIXe siècle, ce sont les bases de notre médecine qui sont nées.