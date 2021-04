LUDWIG VAN BEETHOVEN : Episode 4 : C'est l'art et lui seul qui m'a retenu sur Auvio

En 10 épisodes, nous vous proposons de suivre la vie du compositeur dans l’époque qui l’a vu s’épanouir avec en toile de fond, la politique, la Révolution française, la philosophie, l’hygiène et la médecine. Un feuilleton écrit par Cécile Poss et réalisé par Marion Guillemette. Episode 4 : "C'est l'art et lui seul qui m'a retenu" "Quelques mois après le coup d’Etat de Bonaparte, Beethoven offre sa première symphonie au public viennois. Il a 30 ans et souffre depuis quelques années déjà de surdité. En espérant trouver un remède à ce mal, il se rend dans une ville d’eaux, Heiligenstadt. C’est là, en 1802, qu’il écrit une longue lettre à ses frères dans laquelle il confie vouloir mettre fin à ses jours. Il leur écrit aussi que c’est l’art et lui seul qui l’a retenu. Beethoven se sent désormais investi d’une mission. Sa souffrance ne sera pas veine. Grâce à la musique, il va aider les hommes à surmonter leurs douleurs, tout comme sa musique, l’a aidé, lui, à dépasser sa souffrance ".