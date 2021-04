LUDWIG VAN BEETHOVEN : Episode 3 : Voilà mes 25 ans, il faut que cette année révèle l'homme achevé sur Auvio

En 10 épisodes, nous vous proposons de suivre la vie du compositeur dans l’époque qui l’a vu s’épanouir avec en toile de fond, la politique, la Révolution française, la philosophie, l’hygiène et la médecine. Un feuilleton écrit par Cécile Poss et réalisé par Marion Guillemette. Episode 3 : "Voilà mes 25 ans, il faut que cette année révèle l'homme achevé" En 1795, Ludwig van Beethoven a 25 ans. C’est le premier compositeur de l’histoire de la musique à se libérer du joug des cours et des instances religieuses. Plusieurs nobles le subventionnent et Beethoven n’émet qu’une seule condition à ce mécénat : être totalement libre de toute contrainte. Il est à Vienne qui est très friande à cette époque de joutes musicales. Deux musiciens s’affrontent sur le terrain de l’improvisation et Beethoven qui excelle dans cet art, remporte chaque bataille pianistique. Beethoven finit même par écrire en toutes notes dans ses œuvres des traits qui étaient originellement improvisés. Et quand il a trop travaillé, le compositeur avait pour habitude de se verser un seau d’eau sur la tête. Il retournait à sa table de travail, sans prendre le soin de se sécher. Sauf qu’à cette époque, l’eau courante n’était pas installée dans les logements. En 1796, il entame une tournée et passe par Berlin. En rentrant, il contracte ce qu’on appelait à l’époque le typhus. D’après certains de ses contemporains, c’est à cause de ce "typhus" que Beethoven aurait commencé à perdre l’ouïe.