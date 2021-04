LUDWIG VAN BEETHOVEN : Episode 2 : Recevez des mains de Haydn, l'esprit de Mozart sur Auvio

En 10 épisodes, nous vous proposons de suivre la vie du compositeur dans l’époque qui l’a vu s’épanouir avec en toile de fond, la politique, la Révolution française, la philosophie, l’hygiène et la médecine. Un feuilleton écrit par Cécile Poss et réalisé par Marion Guillemette. Episode 2 : "Recevez des mains de Haydn, l'esprit de Mozart" En 1787, le prince Électeur permet à Beethoven d’entreprendre son premier voyage d’études. Le jeune compositeur se rend à Vienne et caresse l’espoir d’y rencontrer celui dont on lui parle depuis sa prime enfance, W.A. Mozart. Le voyage est bref car la mère de Ludwig est mourante. Johann van Beethoven presse donc son fils de regagner Bonn au plus vite. La tuberculose emporte Maria Magdalena Keferich le 17 juillet 1787. Quelques années plus tard, Beethoven reprend la route de Vienne. Haydn l’invite à travailler la composition avec lui. Beethoven ne sait pas que ce 2e voyage d’étude durera jusqu’à la fin de sa vie. La révolution française a gagné Bonn qui est dès lors sous sa domination. Voilà un jeune Beethoven de 22 ans, premier musicien libre et indépendant de l’histoire de la musique.