LUDWIG VAN BEETHOVEN : Episode 1 : Ainsi se passèrent les années 70, sans qu'on entende rien dire de particulier à son égard sur Auvio

En 10 épisodes, nous vous proposons de suivre la vie du compositeur dans l’époque qui l’a vu s’épanouir avec en toile de fond, la politique, la Révolution française, la philosophie, l’hygiène et la médecine. Un feuilleton écrit par Cécile Poss et réalisé par Marion Guillemette. Episode 1: Ainsi se passèrent les années 70, sans qu'on entende rien dire de particulier à son égard La famille van Beethoven s’installe à Bonn en 1740, 30 ans avant la naissance du célèbre compositeur. Celui-ci, d’après le registre de baptême a vu le jour le 17 décembre 1770 mais il est probablement né la veille. Il grandit dans une famille dont seuls 3 enfants survivront. Son père Johann, chanteur à la cour électorale a un penchant prononcé pour l’alcool, et dit-on, dans cet état, il réveillait son petit Ludwig en plein milieu de la nuit pour lui donner des leçons de piano. Beethoven apprend la musique, quitte l’école à l’âge de 10 ans et fréquente rapidement les milieux éclairés de Bonn. C’est que la ville est ouverte aux arts grâce au prince électeur de Cologne, Maximilian Franz, dernier fils de l’impératrice Marie Thérèse et frère de Joseph II.