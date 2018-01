Ludovic Escande pour « L'Ascension du Mont Blanc » (Ed. Allary) - Entrez sans frapper - 04/01/2018

Notre invité était Ludovic Escande pour son livre « L'Ascension du Mont Blanc » (Ed. Allary) : Éditeur parisien, Ludovic Escande est plus habitué aux salons littéraires qu'aux bivouacs en haute montagne. Un soir, il confie à son ami Sylvain Tesson qu'il traverse une période difficile, l'écrivain lui lance : « Mon cher Ludovic, on va t'emmener au sommet du mont Blanc ! ». Il n'a jamais pratiqué l'alpinisme et souffre du vertige. Pourtant il accepte, sans réfléchir. S'il veut atteindre le toit de l'Europe, il devra affronter les glaciers à pic, les parois vertigineuses, la haute altitude et le manque d'oxygène. La voie que lui font emprunter Sylvain Tesson et Jean-Christophe Rufin est périlleuse pour un débutant. Mais c'est le plus court chemin pour retrouver goût au bonheur. Avec sincérité et humour, Ludovic Escande raconte cette folle ascension qui est aussi et surtout une formidable aventure amicale, littéraire et spirituelle.

Émission Entrez sans frapper