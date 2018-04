LP - Parlons Business - Unification des règles fiscales et sécu pour les vélos, les vélos...

Ça y est, c’est fait : le gouvernement avait décidé en décembre dernier d’unifier les règles fiscales et les règles en matière de cotisations sociales sur les vélos d’entreprise, vélos classiques, vélos électriques et speed pedelec. Seulement voilà, l’arrêté royal qui devait mettre tout ça en musique tardait à sortir. Et bien, c’est fait depuis fin février. Avec effet rétroactif puisque la mesure entre en vigueur au 1er janvier 2017. 2017, vous avez bien entendu. Je résume pour l’employeur que vous êtes : l’indemnité vélo que vous versez à votre personnel est désormais exonérée d’impôts ET de cotisations de sécurité sociale à condition que le vélo en question, qu’il soit classique, électrique ou du type speed pedelec, soit effectivement utilisé pour les déplacements entre domicile et lieu de travail. Comme cette mesure est censée entrer en vigueur le 1er janvier 2017, les cotisations payées l’an passé peuvent être récupérées. Petit rappel : l’indemnité vélo que vous payez à votre personnel ne peut dépasser 23 cents du kilomètre.

Émission Parlons Business