LP - Parlons Business - Répondez aux candidats ! - 06/04/2018

Si vous êtes employeur, écoutez bien. C’est une étude qui a été menée par le département d’économie sociale de l’Université de Gand et le site d’offres d’emploi vacature.com sur la manière dont les entreprises répondent à ceux et celles qui postulent pour un job. On a peine à le croire, mais dans beaucoup de cas, 30 % environ – 30 %, ça n’est pas rien -, les candidats ne reçoivent même pas de réponse. Ou, après un entretien, oui, après un entretien ! … plus rien ! Ce n’est pas seulement de la goujaterie, c’est aussi une gaffe monumentale. C’est une gaffe monumentale parce qu’avec 30 % de gens auxquels elle ne répond même pas, une entreprise se crée auprès d’un public jeune et dynamique un noyau d’opposants irréductibles. L’étude de l’Université de Gand montre que plus de la moitié des personnes qui se sont trouvées dans ce cas ne veulent plus entendre parler de l’entreprise en question, et pas seulement comme employeur, aussi comme fournisseur. Plus question d’acheter un produit ou un service auprès de cette entreprise. Dommage, vous ne trouvez pas ?

Émission Parlons Business