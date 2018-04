LP - Parlons Business - Acquitter une dette - 06/04/2018

C’est la lettre financière MoneyTalk qui le dit – enfin, qui l’écrit : si vous prêtez de l’argent à un de vos enfants ou si vous êtes l’heureux bénéficiaire d’un prêt accordé par vos parents, attention, le fisc peut s’en mêler. Par exemple en réclamant un précompte mobilier sur les intérêts que vous payez à vos parents. Le précompte mobilier, c’est 30 %. Le fisc peut aussi s’en mêler si à un moment les parents disent : « bon, ça va, il ne faut plus rembourser, on en reste là ». C’est très généreux de leur part car cela revient à vous faire une donation. Attention toutefois au fait que si les parents devaient décéder dans les trois ans, la somme prêtée aux enfants « entrerait dans la succession », comme on dit. Avec pour conséquence qu’il faudrait payer sur ce montant des droits de succession. Pour éviter tous ces problèmes, une seule adresse : celle de votre notaire. La première consultation est gratuite à certaines conditions que vous trouverez sur le site notaire.be

Émission Parlons Business