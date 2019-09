LP-Parlons Business VEN 060919 - Effet sur la réputation - 06/09/2019

Nous avons vu qu’une entreprise attentive à sa responsabilité sociale pourra en tirer assez rapidement des bénéfices financiers. Mais il existe aussi d’autres avantages, plus immatériels, qui découlent de la prise en compte de préoccupations sociales et environnementales. Par exemple, la réputation d’une entreprise est en bonne partie influencée par son engagement en matière de responsabilité sociale. Une enquête récente montre que les entreprises qui accordent le plus d’importance aux préoccupations sociales et environnementales jouissent d’une meilleure image aux yeux du public. Plus de 40 % de la réputation de l’entreprise serait due à l’importance accordée par ses dirigeants à sa responsabilité sociale. L’engagement citoyen d’une entreprise est le deuxième critère d’attention après la qualité des produits et services qu’elle propose. Si cet avantage procuré par la réputation est, a priori, immatériel, il peut rapidement s’avérer lucratif. D’après les résultats de cette enquête, la confiance des consommateurs et leur intention d’acheter les produits ou services d’une entreprise sont intimement liés à sa responsabilité sociale.

Émission Parlons Business