LP-Parlons Business MER 040919 - Des principes aux actes concrets - 04/09/2019

En théorie, mettre en place une politique de responsabilité sociale dans une entreprise peut paraître évident et relativement simple. Les grands principes à suivre pour répondre à des critères sociaux et environnementaux sont faciles à identifier. Mais passer à l’acte s’avère parfois bien plus compliqué… Par exemple, si une entreprise se soucie de son impact environnemental, et souhaite réduire son empreinte carbone, elle devra peut-être revoir de fond en comble sa politique énergétique, investir dans des bâtiments mieux isolés, ou proposer de nouvelles solutions de mobilité à ses travailleurs. Autre exemple : prenons le cas d’une entreprise qui décide d’accorder encore plus d’ importance au bien-être de ses travailleurs : elle sera sans doute contrainte de modifier ses espaces de travail, d’investir dans un matériel plus ergonomique, ou encore de revoir ses horaires. Tout cela peut avoir un coût. Mais peut aussi engendrer des bénéfices. On préférera donc parler d’investissement car, comme nous le verrons prochainement, les mesures concrètes prises dans le cadre de la responsabilité sociale sont également une source d’opportunités pour les entreprises.

Émission Parlons Business