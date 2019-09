LP-Parlons Business MAR 030919 - Servir davantage que les actionnaires - 03/09/2019

D’un point de vue purement économique et juridique, une entreprise peut se contenter de rémunérer ses actionnaires en développant son business. La loi, les statuts de l’entreprise et les règles du marché ne lui imposent rien d’autre. Pourtant, toute entreprise a intérêt à aller au-delà de sa mission au sens strict : si ses dirigeants s’intéressent à l’impact de son activité sur le monde qui l’entoure, ils comprendront l’importance d’adopter une politique de responsabilité sociale, qui répondra à d’autres besoins que ceux des seuls actionnaires. Car pour qu’une entreprise puisse se développer durablement, elle doit tenir compte de toutes les parties prenantes : les consommateurs qui achètent ses produits ou services, les sous-traitants qui l’approvisionnent, le personnel qui travaille pour elle, les pouvoirs publics qui réglementent ses activités ou encore les associations qui défendent des causes sociales ou environnementales dans son domaine d’activité. Une entreprise ne devrait négliger aucun de ces acteurs car ils contribuent à la réussite de ses activités. En adoptant de bonnes pratiques à l’égard de toutes ces parties prenantes, l’entreprise augmentera ses chances de pérenniser son business.

Émission Parlons Business