LP-Parlons Business JEU 050919 - Les bénéfices de la responsabilité sociale des entreprises -...

Quand une entreprise adopte des mesures dans le cadre de sa responsabilité sociale, c’est positif non seulement pour l’environnement et la société mais aussi pour son business. Selon une étude récente, l’adoption de pratiques répondant à la responsabilité sociale des entreprises procure un surcroît de performance économique de plus de 10 % par rapport aux entreprises qui ne prévoient rien dans ce domaine. Certains bénéfices sont évidents. Une entreprise qui fait en sorte de réduire sa consommation énergétique devra peut-être consentir un investissement la première année mais elle sera gagnante au cours de tous les exercices annuels suivants. L’accent placé sur la responsabilité sociale peut aussi ouvrir de nouveaux marchés : dans certaines adjudications, des critères sociaux et environnementaux sont appliqués et peuvent s’avérer décisifs. La responsabilité sociale peut donc permettre à une entreprise de se différencier de ses concurrentes. Il arrive même que l’intégration de préoccupations sociales et environnementales conduise une entreprise à développer des innovations qui lui procureront un avantage compétitif. Le bénéfice financier de la responsabilité sociale des entreprises est dès lors évident. Mais comme nous le verrons plus tard, elle procure encore d’autres types d’avantages.

Émission Parlons Business