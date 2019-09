Parlons Business : Les pouvoirs publics promeuvent la RSE sur Auvio

A l’origine, la responsabilité sociale des entreprises est une démarche volontaire d’auto-amélioration des entreprises sur le plan social et environnemental, en partenariat avec les différentes parties prenantes de ces entreprises. Mais l’engouement du monde de l’entreprise pour cette dynamique a rapidement attiré l’attention des pouvoirs publics. Si bien qu’aujourd’hui, les autorités régionales soutiennent le développement de la responsabilité sociale des entreprises de plusieurs manières. Au nord du pays, le gouvernement flamand a récemment lancé un appel à projet pour encourager les entreprises à développer de bonnes pratiques de responsabilité sociale de manière structurelle. En deux ans, 34 projets ont été retenus et subventionnés. La Région wallonne s’est également lancée dans la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, en plaçant l’accent sur les retombées positives sur la compétitivité des entreprises du sud du pays. La Région bruxelloise soutient également les efforts des entreprises en faveur de leur responsabilité sociale. Par exemple, une ligne de financement appelée Brucircle est dédiée aux entreprises qui s’inscrivent dans une démarche d’économie circulaire. Les autorités ont donc bien compris l’importance de l’enjeu de la responsabilité sociale des entreprises car, à l’avenir, les préoccupations sociales et environnementales seront déterminantes pour la compétitivité des entreprises belges, en Europe et dans le monde.

Émission Parlons Business