Parlons Business : Investir durablement, ça s’apprend ! sur Auvio

De plus en plus d’investisseurs souhaitent orienter leurs fonds vers des entreprises qui accordent une attention particulière à leur responsabilité sociale. Mais en pratique, il n’est pas toujours évident de trouver comment investir de manière à atteindre des objectifs environnementaux ou sociaux. En ce qui concerne les investisseurs particuliers, il est possible de se référer à des labels comme celui qui est actuellement mis en œuvre par Febelfin, la fédération financière belge. Ce label garantit que les consommateurs n’investiront pas dans des activités dommageables mais bien dans des entreprises dotées d’une stratégie de durabilité explicite. Pour les investisseurs institutionnels, c’est-à-dire les fonds de pension, les compagnies d’assurance, les groupes bancaires ou encore les fonds d’investissement, il existe des réseaux d’apprentissage qui partagent les connaissances dans le domaine de l’investissement durable. Les grands investisseurs peuvent y mener un débat transparent sur les investissements du futur et y partager leurs connaissances avec d’autres investisseurs, de manière confidentielle. Ce partage de bonnes pratiques doit renforcer l’impact des investisseurs sur le monde de l’entreprise, en faveur d’une transition vers une économie plus durable.

Émission Parlons Business