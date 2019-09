Parlons Business : L’impact des investisseurs sur les entreprises sur Auvio

Les choix des investisseurs peuvent influencer les entreprises beaucoup plus qu’ils ne le pensent. La demande de plus en plus grande pour des investissements socialement responsable conduit à des changements stratégiques d’envergure dans le monde de l’entreprise. De quelle manière ? Une étude réalisée par le Forum Ethibel, association spécialisée dans l’évaluation éthique des entreprises, s’est penchée sur cette question. Il ressort de cette étude que les investisseurs sont capables d’encourager les entreprises à adopter de meilleures pratiques. Par exemple, le plus grand fonds d’investissement du monde a décidé d’exclure de ses placements les entreprises énergétiques dont la production provient à plus de 30 % de ressources fossiles, comme le charbon ou le pétrole. Résultat : on constate que plusieurs grands groupes énergétiques ont entamé une transition vers une production moins dépendante des ressources fossiles. Le Forum Ethibel cite aussi le cas d’un fonds de pension qui est entré en dialogue direct avec un groupe pétrolier dont il était actionnaire. Il a obtenu que cette société renonce à un projet controversé de forage en haute mer. On le voit, la responsabilité sociale des entreprises se forge donc aussi grâce aux initiatives des investisseurs.

Émission Parlons Business