Parlons Business : RSE et ISR sur Auvio

La responsabilité sociale des entreprises et l’investissement socialement responsable sont les deux faces d’une même pièce. D’un côté, les entreprises fournissent des efforts pour répondre aux préoccupations d’ordre environnemental et social ; et de l’autre côté, les investisseurs placent leur argent en fonction de critères environnementaux, sociaux et de bonne gestion. Les citoyens ont tendance à accorder de plus en plus d’importance à l’impact environnemental et social des entreprises, tout comme ils se préoccupent davantage des effets que les activités financées par leurs placements provoquent sur la nature et la société. Cette prise de conscience crée un cercle vertueux où l’engagement des entreprises en faveur d’une plus grande responsabilité sociale répond aux besoins des investisseurs en matière de placements durables. La demande de placements socialement responsables augmente d’année en année. L’investissement durable, qui était auparavant considéré comme une niche dans l’immense univers des placements, est en train de devenir la norme. Comme les investisseurs se tournent de plus en plus vers les entreprises durables, les entrepreneurs ont tout intérêt à entamer leur transition durable.

Émission Parlons Business