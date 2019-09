Parlons Business : La RSE dans le secteur chimique sur Auvio

La transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement concerne toutes les entreprises, notamment le secteur chimique. Placer l’accent sur la responsabilité sociale de l’entreprise est même encore plus pertinent dans ce domaine où les conséquences sur l'environnement seront encore plus visibles. Depuis quelques années, le secteur belge de la chimie s’efforce d’adopter des pratiques responsables qui contribueront progressivement à la transition vers un monde plus durable. En 2020, l’incubateur BlueChem ouvrira ses portes. Il favorisera l’émergence d’entreprises innovantes dédiées à une chimie durable. Les objectifs de cette initiative lancée par la fédération du secteur chimique belge sont nombreux : améliorer le recyclage des matériaux utilisés dans l’industrie chimique, produire des plastiques biodégradables de qualité, remplacer les substances toxiques dans certains produits ou encore développer des enzymes biologiques qui remplaceront des produits chimiques toxiques. Cette attention grandissante du secteur chimique pour leur responsabilité sociale est de bon augure pour la transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement.

Émission Parlons Business