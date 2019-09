Parlons Business : RSE et smart cities sur Auvio

Parmi les mesures concrètes que les entreprises peuvent mettre en œuvre pour développer leur responsabilité sociale, l’intégration dans des projets de smart cities offre de réelles opportunités. Un traitement adéquat des données disponibles au sein d’une entreprise peut conduire à une plus grande efficacité, à des économies et à une réduction du gaspillage, ce qui correspond aux attentes grandissantes d’un public de plus en plus sensible aux préoccupations environnementales. Par exemple, dans le secteur de la livraison de colis, le recours à l’intelligence artificielle permet une gestion plus rationnelle des tournées en fonction du temps réel des parcours ou encore de la taille et du poids des colis, ce qui réduira les trajets et donc les émissions de CO2. Il existe aussi des applications qui facilitent la diffusion d’informations sur les produits entre les entreprises et leurs clients. Ça permet de créer des liens sociaux entre utilisateurs et ça peut améliorer le service après-vente de l’entreprise. Cette plus grande efficacité est bénéfique pour la collectivité. Toutes ces innovations intègrent le concept de smart city, c’est-à-dire de ville connectée, où la technologie est mise au service de la société. De quoi répondre parfaitement aux ambitions des entreprises en matière de responsabilité sociale.

Émission Parlons Business