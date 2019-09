Parlons Business : RSE et économie circulaire : exemples sur Auvio

Face à l’économie linéaire qui implique d’extraire des matières premières pour les transformer en un produit qui sera consommé puis jeté, l’économie circulaire propose de recycler un maximum de déchets pour les utiliser comme nouvelles ressources. Des entreprises relèvent ce défi pour répondre à une demande de plus en plus pressante de responsabilité sociale des acteurs économiques. Par exemple, la société britannique Winnow a mis au point un appareil qui permet d’identifier tout ce qui est jeté dans les poubelles des cuisines d’entreprises. En analysant les données récoltées, ces entreprises peuvent ensuite modifier leurs achats d’aliments ou encore la composition des menus, afin de réduire le gaspillage alimentaire. Autre exemple : la société allemande Grover propose un service de location d’appareils technologiques de haute qualité. Après utilisation, l’appareil est récupéré et remis à neuf pour être loué à un autre utilisateur. Cela permet de faire tourner ces appareils auprès de quatre à cinq clients en moyenne, au lieu de les limiter à un seul utilisateur. Ces initiatives montrent qu’avec de la créativité, les entreprises peuvent innover pour répondre aux défis de l’économie circulaire et ainsi développer leur responsabilité sociale.

Émission Parlons Business