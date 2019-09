Parlons Business : RSE et économie circulaire sur Auvio

Pour les entreprises qui souhaitent développer leur responsabilité sociale, le choix de l’économie circulaire paraît une évidence. En optant pour des technologies et des processus de fabrication qui font la part belle au recyclage, des entreprises peuvent réaliser des économies substantielles, réduire leur empreinte environnementale, éviter des coûts de dépollution futurs ou encore améliorer leur image de marque, ce qui permettra de conquérir une clientèle de plus en plus sensible aux préoccupations environnementales. Au bout du compte, s’engager dans l’économie circulaire pourrait s’avérer déterminant pour la croissance des parts de marché d’une entreprise. L’économie circulaire part du principe que certains déchets peuvent être valorisés pour devenir des ressources réutilisables par l’entreprise. Il en résulte immédiatement une optimisation des coûts de production. Les entreprises qui s’inscrivent dans cette logique pourront rapidement prendre une longueur d’avance sur la concurrence. Des projets d’économie circulaire peuvent aussi voir le jour dans le cadre de partenariats entre entreprises, afin d’atteindre des volumes de matières recyclées suffisants. C’est donc aussi l’occasion de renforcer le tissu entrepreneurial à l’échelle locale.

Émission Parlons Business