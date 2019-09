Parlons Business : RSE et environnement sur Auvio

Les entreprises qui prennent conscience de leur responsabilité sociale peuvent orienter leurs efforts en faveur d’un monde plus durable en mettant l’accent sur la préservation de l’environnement. Il existe de nombreuses manières d’agir dans ce domaine, que ce soit en adoptant des mesures pour limiter le réchauffement climatique, en trouvant des alternatives à l’agriculture intensive ou encore en préservant la biodiversité. Plusieurs entreprises ont choisi d’agir en ce sens en participant à la plantation d’arbres pour compenser les émissions de CO2. Par exemple, la société allemande Ecosia a développé un moteur de recherche sur internet et les revenus qu’elle tire des annonces publicitaires sont utilisés pour planter des arbres. D’autres entreprises ont développé des ateliers de sensibilisation à la consommation de produits locaux. Certaines ont même été plus loin en proposant à leurs travailleurs de créer un potager partagé au sein de l’entreprise, avec des formations en permaculture à la clé. Derrière ces initiatives, il y a non seulement un bénéfice pour l’environnement mais aussi des résultats positifs au point de vue des ressources humaines car ces activités permettent de resserrer les liens entre les travailleurs.

Émission Parlons Business