Parlons Business : Les multiples facettes de la RSE sur Auvio

La responsabilité sociale des entreprises consiste à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans le modèle de développement des entreprises. Qu’elles soient des multinationales ou des PME, les entreprises ont de plus en plus conscience qu’entreprendre de manière socialement responsable est la nouvelle norme. Mais beaucoup d’entrepreneurs s’interrogent encore sur ce que signifie entreprendre de manière durable. Il ne s’agit pas seulement du climat et de la limitation des émissions de CO2. Élaborer des processus d’économie circulaire, qui permettent de limiter le gaspillage des ressources, contribue également à atteindre des objectifs de responsabilité sociale au sein d’une entreprise. Accorder une attention particulière aux relations de l’entreprise avec le personnel est une autre manière d’intégrer des préoccupations de développement durable. Les travailleurs peuvent être associés étroitement aux ambitions de l’entreprise en matière de responsabilité sociale. Cela permettra notamment de stimuler l’innovation au sein de l’entreprise, car atteindre des objectifs de développement durable nécessite de nouvelles initiatives. En résumé, la responsabilité sociale des entreprises a de multiples facettes, que nous découvrirons dans les prochains jours.

Émission Parlons Business