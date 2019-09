Parlons Business : Responsabilité sociale des entreprises et investissement socialement responsable sur Auvio

Une entreprise peut adopter des pratiques qui répondent à des préoccupations sociales et environnementales, parce qu’elle estime que sa responsabilité sociale est importante. Mais derrière cette démarche éthique, il existe aussi un incitant financier puissant : comme nous l’avons évoqué hier, les investisseurs appliquent de plus en plus de critères environnementaux et sociaux pour choisir les entreprises dans lesquelles ils investissent. C’est ce que l’on appelle l’investissement socialement responsable. En quelque sorte, l’investissement socialement responsable est au monde financier ce que la responsabilité sociale est au monde des entreprises. Une entreprise consciente de l’importance de contribuer à un monde plus durable deviendra la cible privilégiée des détenteurs de capitaux. Ce levier financier en faveur de mesures sociales et environnementales est sans doute aussi efficace, voire davantage, que toutes les réglementations imposées aux entreprises dans ce domaine. L’investissement socialement responsable et la responsabilité sociale des entreprises sont intimement liés et sont en plein essor, ce qui devrait nous autoriser à être optimistes pour l’avenir.

Émission Parlons Business