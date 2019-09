Parlons Business : L’impact sur les investisseurs sur Auvio

La société demande des entreprises, cotées ou non, qu’elles s’engagent en faveur d’une cause sociale : pour prospérer durablement, toute entreprise doit non seulement dégager une performance financière mais aussi montrer comment elle contribue de manière positive à la société. Ces mots sont de Larry Fink, le patron de BlackRock, l’un des plus grands fonds de gestion au monde. Ils montrent bien l’importance de l’impact des actions adoptées par les entreprises en matière de responsabilité sociale. En plus de séduire les consommateurs qui achètent ses produits et services, le grand public qui fait sa réputation ou encore les chercheurs d’emplois qu’elle recrute, les actions menées par une entreprise en faveur d’un monde plus durable influencent les investisseurs, sources de capitaux. Comme le patron de BlackRock, ces investisseurs s’imposent des règles de plus en plus précises en matière environnementale et sociale. Les démarches réalisées en faveur de la responsabilité sociale de l’entreprise peuvent répondre à ces exigences nouvelles, ce qui s’avérera déterminant pour l’obtention de futurs financements.

Émission Parlons Business