LP-ECLAIREURS 050518 - 05/05/2018

Une émission spéciale HERA Awards, décernés par la Fondation pour les Générations Futures…. Nos jeunes invités sont des finalistes de ces prix d’excellence. Ces prix récompensent des mémoires de master qui proposent des solutions innovantes et durables pour le monde de demain… en économie, finance, santé, alimentation, design, architecture et technologies de l’information. Nos invités sont des lauréats et des nominés des HERA Awards 2018, décernés le 3 mai par la Fondation pour les Générations Futures, dans l’amphithéâtre Vincent Van Gogh de l’UMONS.

Émission Les Éclaireurs