LP-CPS 16072019 - 16/07/2019

C'est Presque Sérieux, même en été ! En ce 16 juillet c'est toujours un rayon de soleil dans la radio de 16h à 17h30, ils commentent pour vous l'actu "à chaud" avec WALID et Raoul REYERS en direct et en studio : Gaetan DELFERIERE, Chritophe BOURDON et Edgar SZOC ! Avec bien sûr une presque star du jour, un 'Qu'a dit ?' des plus équivoques, un détour dans l'Histoire, et un florilège de titres que vous avez peut-être ratés (et c'était finalement pour un mieux)... quel programme mes amis ! Sans oublier le fameux 'plan langues' de Raoul afin de remporter un fabuleux cadeau, à l'occasion des 50 ans du 1er pas de l'Homme sur la Lune : 1) Le livre "Armstrong - L'extraordinaire voyage d'une souris sur la Lune" de Torben Kuhlmann (offert par les éditions Mijade) 2) Un stage "Mission Ariane" de toute une journée pour 4 personnes à l'Eurospace Center de Redu (avec exercices sur simulateurs)